沙拿入紅軍生涯英超100球　利物浦升榜首

周日(26日)凌晨英超尾場上演入球騷，利物浦作客被新升班球隊賓福特逼和3比3，但由於曼聯同車路士都輸波，利物浦以1分優勢升上榜首。穆罕默德沙拿今場射入1球，效力紅軍生涯累積入第100個英超入球，寫下里程碑。

兩隊近32年來首次交鋒，賓福特對上1次贏利物浦，更加已經係1938年，但呢支新升班球隊並唔示弱，上半場27分鐘由中堅賓諾克把握門前大漏，射入空門打開紀錄。不過4分鐘之後，迪亞高祖達接應右路傳中頂入，為利物浦扳平1比1。

下半場雙方繼續鬥攻，法賓奴長傳入禁區，穆罕默德沙拿近門射入，為紅軍反超前，亦係佢加盟紅軍以來第100英超入球。呢位埃及國腳僅上陣151次，就達到百球大關，成為利物浦史上喺聯賽最高效率百球射手。

賓福特之後靠真拿達把握門前混戰頂入成2比2，轉個頭利物浦中場新星居迪斯鍾斯射入世界波，再度為球隊領先。

踢到82分鐘，賓福特透過1次罰球攻勢製造門前混亂，由後備上陣嘅尤尼韋沙射成3比3完場。賓福特今季曾經擊阿仙奴，依家又打和利物浦，表現令人驚喜。