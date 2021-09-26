最強星三代！馬甸尼3.0轟入意甲處子球

周六(25日)晚意甲AC米蘭作客以2比1擊敗史柏斯亞，入球名單上再次出現馬甸尼大名，名將之後丹尼爾馬甸尼今場首次為AC米蘭喺意甲正選上陣，並取得個人首個意甲入波，標誌馬甸尼足球家族第三代傳人正式崛起。

馬甸尼家族喺AC米蘭以至意大利球壇都有舉足輕重地位，「爺爺」施薩馬甸尼曾於上世紀50至60年代為AC米蘭奪得4次意甲冠軍及1次歐冠盃(歐聯前身)冠軍，亦執教過AC米蘭及意大利國家隊。

「爸爸」馬甸尼仲威水，為A米捧過7次意甲及5次歐聯冠軍，踢到41歲先至掛靴，曾經擔任意大利國家隊隊長，累積上陣126次。

上兩代馬甸尼都係後衞，19歲嘅丹尼爾馬甸尼打破傳統，司職進攻中場，上年2月補時上陣，首次為AC米蘭踢意甲，相隔1年半之後，終於擔正並入波，距離爸爸馬甸尼退休12年。

丹尼爾馬甸尼仲有1位25歲哥哥基斯坦馬甸尼，但現時只能喺意丙搵食，丹尼爾成為馬甸尼家族復興最大希望。

丹尼爾馬甸尼今場48分鐘頂入極具歷史意義嘅1球，可惜佢只係踢咗59分鐘就被換走，比賽去到末段，AC米蘭更幾乎失分，80分鐘被史柏斯亞扳平，幸好巴謙戴亞斯6分鐘之後，為AC米蘭射入2比1，並趁拿玻里遲1日比賽，暫時升上榜首。