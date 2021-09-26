國米重蹈曼聯覆轍　臨完場射失12碼

周日(26日)凌晨意甲，2支歐聯份子交鋒，國際米蘭主場對阿特蘭大，國米重蹈曼聯臨完場射失12碼嘅覆轍，教練施蒙尼恩沙基出人意表，安排後備上陣嘅23歲後衞費達歷高迪馬高主射，結果中楣唔入，打和2比2平手，國米痛失2分完全係咎由自取。

國際米蘭今場係威係勢，開波5分鐘就由拿達路馬天尼斯，凌空射入打開紀錄。不過，以攻力強勁見稱嘅阿特蘭大迅速連入2球反超前，先係馬利路夫斯基遠射得手，呢位烏克蘭國腳之後再次遠射，雖然被國米門將漢丹洛域撲出，但有拉菲爾杜萊上前補射入網。

換邊之後，馬利路夫斯基幾乎又入波，佢主射罰球，可惜中柱唔入。國家米蘭避過一劫，果然有後福，71分鐘迪斯高近門射入扳平2比2。

去到86分鐘，國米獲得1次絕殺對手良機，阿特蘭大中堅美列迪美羅喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，當時國米3位進攻球員迪斯高、比列錫、阿歷斯山齊士仍然在陣，但施蒙尼恩沙基竟然安排費達歷高迪馬高主射，結果中楣唔入。2分鐘之後，阿特蘭大有1球入波被判無效，否則國米已經輸波。

國米教練施蒙尼恩沙基今次安排主射12碼人選，惹起唔少爭議，但佢比曼聯領隊蘇斯克查好彩，起碼仲有1分落袋。