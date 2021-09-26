中甲　浙江「香港打吡」賽和江西痛失2分

中甲今輪上演一場「香港打吡」，由「細佬」梁諾恆領銜的浙江隊錯失搶分機會，被有羅素壓陣的江西北大門逼和1比1，兼被榜首的梅州客家拉開至6分差距。

賽前處於第4位的浙江隊，正力爭上頭2以獲得直接升超資格，因此今仗對賽前排尾3的江西本應不容有失。有「細佬」擔正的浙江，上半場佔盡控球權，頻頻向江西禁區發起高空轟炸，但就被有羅素坐鎮的後防半場守和0比0。

換邊後，一直受壓的江西，靠高效率反擊意外地先拔頭籌。不過張野77分鐘紅牌被逐，卻令江西陷入捱打局面。結果末段浙江終於由馬殊基維爾頭槌建功，以1比1逼和對手。雖然浙江扳回1分，但錯失追上頭2的機會，現落後榜首的梅州客家6分。

積極追上前4的南通支雲，周六（25日）對淄博蹴鞠，李毅凱與劉偉、張天龍組成3中堅防線。南通憑江子磊、雷文杰入球以及哥利亞梅開二度，以4比2擊敗對手。美中不足是「阿凱」78分鐘因阻止對方單刀而被罰紅牌，這名港將在下場對武漢三鎮的前列大戰要「坐波監」。同日梅州客家對遼寧瀋陽城市，勞烈斯下半場才後備入替，梅州同樣4比2再過一關，以58分長居榜首。