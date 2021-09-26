比賽全程落大雨　姚潔貞黃尹雋無緣獎牌

香港男女子馬拉松紀錄保持者黃尹雋和姚潔貞周日（26日）出戰第十四屆全國運動會馬拉松賽，滂沱大雨下，分別以第26及第12名完成，無緣獎牌。

全運會馬拉松於西安古城牆永寧門開跑，全程42.195公里，以西安奥體中心田徑場為終點。男、女子馬拉松賽都有奧運代表參賽，包括：彭建華、楊紹輝、董國建、張德順、白麗、李芷萱。是日比賽全程下大雨，影響選手發揮，男、女子組均沒有人跑出東京奧運達標時間（2小時11分30秒及2小時29分30秒）。

香港「長跑天后」姚潔貞最終以2小時38分09秒完成，在28名選手中位列第12，無緣刷新她所保持的香港紀錄（2小時31分24）。至於黃尹雋以2小時27分04秒完成，比自己保持的香港紀錄慢6分06秒，排第26名。

姚潔貞賽後表示，隔離21日令狀態大受影響，對賽果感失望：「最後5公里最不滿意，始終隔離之後沒有時間練長課，後段體力下降得很快，原本目標是頭10，所以都頗失望。」

同日港隊出戰公路單車賽，賽道因山泥傾瀉而受破壞，需要臨時改道進行。香港男子隊派出6名選手，高肇蔚以4小時22分40秒排第9，成績為港隊最佳。另外，蔡曉鋒排第14，梁峻榮排第25，劉允祐排第31，何栢爾排第46，而繆正賢排第73。