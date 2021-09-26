首都打吡戰！兩位前車路士主帥大鬥法

周日(26日)晚成為打吡之夜，除咗有英超「倫敦打吡」阿仙奴主場對熱刺之外，仲有意甲「首都打吡」拉素對羅馬，呢2支死對頭今季無獨有偶，都請來前車路士主帥執教，拉素有沙利，羅馬有摩連奴。

以目前成績來睇，羅馬由「寸王」領軍之後，表現勝一籌，5場聯賽取得4勝1負，合共轟入12球，至於拉素只有2勝2和1負。

不過，同市打吡戰，雙方為面子，往往會有超水準發揮，拉素今場未必會輸蝕，特別係前鋒恩莫比尼已有6球進帳，有力同對手駁火，預料會出現唔少入球，可博中位數2.5嘅入球大。

直播表

周日6:30pm 意甲 祖雲達斯 Vs 森多利亞

Now 638

周日7:00pm 法甲 波爾多 Vs 雷恩

Now 639

周日7:00pm 俄超 莫斯科戴拿模 Vs 魯賓卡山

有線661、601台

周日7:30pm 德乙 漢堡 Vs 紐倫堡

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 馬略卡 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日8:30pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 伊高斯

無綫myTV SUPER

周日9:00pm 英超 修咸頓 Vs 狼隊

Now 621

周日9:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 費倫天拿

Now 638

周日9:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 沙蘭力坦拿

Now 639

周日9:30pm 德甲 波琴 Vs 史特加

香港國際財經台、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 利雲特

Now 632

周日11:30pm 英超 阿仙奴 Vs 熱刺

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 拉素 Vs 羅馬

Now 638

周一凌晨零時 俄超 卡斯洛達 Vs PFC索契

有線661、601台

周一0:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾爾切

Now 632

周一0:30am 西甲 華歷簡奴 Vs 卡迪斯

Now 633

周一2:45am 意甲 拿玻里 Vs 卡利亞里

Now 638

周一3:00am西甲 貝迪斯 Vs 基達菲

Now 632

周一9:30am 美職 FC奧斯汀 Vs 洛杉磯銀河

Now 638