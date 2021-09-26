般費射失12碼之謎解開　中咗門將「離間計」

曼聯中場般奴費南迪斯以往主射12碼十拿九穩，但周六(25日)晚英超對阿士東維拉，竟然一射衝天，成為輸波罪人。事後英國傳媒指，維拉門將達米安馬天尼斯使出「離間計」，故意大叫要求C朗主射，令般費信心動搖，結果射失，達米安馬天尼斯嘅心理戰術，更勝撲救技術。

般奴費南迪斯成「魔」後，一直負責主射12碼，命中率亦非常高，但C朗回巢後，邊個擔任曼聯首席劊子手備受關注。達米安馬天尼斯睇中呢點出招，當般奴費南迪斯執起個波，準備主射時，佢立即向住C朗大叫：「你來射啦。」C朗一度想上前理論，但被普巴拉開，避免發生衝擊。般費射失後，呢位阿根廷門將仲對住觀眾席上嘅曼聯球迷跳舞，非常招積。

其實達米安馬天尼斯已經唔係第一次喺撲救12碼前使出心理戰術，今屆美洲國家盃4強阿根廷對哥倫比亞，達米安馬天尼斯向住準備主射嘅哥倫比亞球員耶利文拿講：「你好似好緊張喎，我知你想射邊度。」結果耶利文拿真係宴客，今次輪到般奴費南迪斯中招。

賽後般奴費南迪斯表示，願意接受批評，唔會為射失12碼搵藉口，下場會準備好啲。