李思穎公路賽奪金創歷史！

全運會明日閉幕，香港單車隊再傳來喜訊！全運女子公路個人賽今日（26日）在大雨中進行，香港代表李思穎以3小時04分42秒第一名衝線，贏得香港史上首面全運女子公路賽金牌。這亦是繼李慧詩爭先賽奪金後，港隊在今屆全運贏得的第2面金牌。

場地單車全能賽得第4名的李思穎昨日起轉戰公路賽，先在女子50公里團體計時賽，聯同梁寶儀、逄瑤及楊倩玉上陣，可惜港隊遇上「炒車」意外，梁寶儀、逄瑤及楊倩玉都因而受傷，最終港隊以第13名完成賽事。

連日暴雨造成蟒嶺綠道山泥傾瀉，令公路單車賽道有多達23處倒塌、落石情況，為安全起見大會臨時更改賽道。公路個人賽全長121公里，共有74名選手參加，港隊派出李思穎、童森 、梁穎儀，以及帶傷上陣的梁寶儀、逄瑤及楊倩玉參賽，最終李思穎以3小時04分42秒衝線，力壓雲南的常玥勇奪金牌。其他港將成績如下：楊倩玉第5、梁寶儀第38、逄瑤第57、梁穎儀第65、童森第69。

男子組方面，港隊派出6名選手出戰，高肇蔚以4小時22分40秒排第9，成績為港隊最佳。另外，蔡曉鋒排第14，梁峻榮排第25，劉允祐排第31，何栢爾排第46，而繆正賢排第73。

全運會明日正式閉幕，今屆港隊共贏得2金5銅，其中單車隊勇奪2金2銅，成為港隊大贏家。

全運港隊獎牌得主：

李慧詩 場地單車 爭先賽 金牌、競輪賽 銅牌

李思穎 公路單車個人賽 金牌

梁嘉儒 場地單車男子全能賽 銅牌

劉知名 男子空手道個人形 銅牌

蔡俊彥、張小倫、楊子加 男子花劍團體賽 銅牌

江旻憓 女子重劍個人賽 銅牌