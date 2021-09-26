菁英盃　尾段撳掣！傑志3球挫標準流浪

「菁英盃」周日（26日）於香港仔運動場上演激戰，由標準流浪激鬥傑志。結果傑志憑陳晉一、丹恩奴域及艾里奧下半場各入一球，以3比0擊敗標準流浪，取得今季首勝。

賽前兩隊都尚未打開今季勝利之門，其中上場被東方龍獅逼和的傑志，今場有羅拔圖停賽，正選陣容作出5個調動，查理史葛坐鎮中場，艾力士和安永佳擔正攻堅，剛剛與球隊簽下職業合約的17歲年輕守將曾以行，亦獲得為「藍鳥」首次出場的機會，黑山射手丹恩奴域則暫列後備。流浪則派出盧兆崎把守最後大關，為球隊上演地標戰的劉學銘，與基藍馬負責鎮守防線，進攻重責由劉智樂和祖連奴等人分擔。

首戰不敵東方龍獅的流浪，今場開局是較主動一方，9分鐘，基藍馬後場斬上前，保羅出到禁區解圍不遠，今場表現活躍的余在言射門高出。4分鐘後，傑志左路博得罰球，潘沛軒直射僅僅高出。

流浪今場頻頻發起快速反擊，靠後場送出「過頭波」，攻擊傑志防線後的空位。30分鐘流浪右閘金旻奎壓落底線傳中，前鋒盧錦宏撞射偏離目標。3分鐘後繼續流浪攻勢，余在言交出直線，劉智樂單刀被保羅擋出，補射又被丹尼解圍，錯失黃金機會。40分鐘流浪手榴彈戰術，基藍馬頭槌二傳，林嘉緯禁區內起腳，被保羅橫身撲出底線，雙方半場互無紀錄。

下半場早段傑志繼續受壓，祖連奴頭槌僅僅高出，林嘉緯主射的罰球，亦未能威脅保羅。「藍鳥」其後換入丹恩奴域和陳晉一，並加強前場壓迫，即刻收到成效。68分鐘，陳晉一把握流浪後防回傳失誤，推過出迎的盧兆崎，窄角度射入空門，為傑志取得1比0領先優勢。

比賽後段掀起高潮，86分鐘，傑志一次罰球攻勢，流浪後防頭解圍不遠，皮球落在丹恩腳下，黑山前鋒門前輕鬆撞入，為傑志贏到2比0。流浪及後博得12碼，但林嘉緯的射門被保羅「捉到路」撲出。另一邊廂，艾里奧補時階段接應查理史葛的罰球，力壓流浪守將頭槌頂入，幫助傑志最終以3比0擊敗標準流浪，取得球隊今季首勝。

傑志今仗終於收穫首場勝仗，暫代主教練金東進（Kim）表示，9日3賽的「快車」對球員來說不易應付，幸好他們保持良好心理質素。他對門將保羅和上演「地標戰」的17歲中堅曾以行表現感到滿意。雖然上半場一度陷入困局，但最終都成功搶得勝利，Kim指季前球隊為「菁英盃」訂立2個目標：一是讓年輕球員成長；二是爭勝，今場兩項目標都達成，他對此感非常高興。

下半場替球隊打破僵局的陳晉一則坦言，最重要是為球隊取得開季首勝。「阿一」今仗後備落場被安排踢攻中，他指這個位置有利發揮，但再重提自己並不介意被安排踢不熟悉的位置：「依家仲後生，仲可以摸索唔同位，之前『亞冠盃』甚至踢過右閘，落到場只要畀啲信心，發揮自己最叻嗰樣就得。」

流浪開季錄2連敗，但教練賴嘉輝滿意球員表現比上一場改善：「開心見到今場比對東方龍獅嗰場好，形勢唔會差得過傑志，當然戰果唔理想，亦都唔能夠搵藉口，一定要再檢討。」流浪今仗前場多次錯失入球機會，「賴Sir」亦直言觀察到問題所在，希望待前鋒巴辛歸隊後能解決問題。他透露，該名阿根廷前鋒將日內起程，預料10月尾隔離完畢後可亮相，而日援林遼太則已辦理轉會手續，亦預計即將來港。