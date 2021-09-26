港丙　超晒班！荃灣射手林學曦：我會返港超

今季港超聯球員經過一輪「洗牌」後，不少本身具一定名氣的球員，都要暫時到較低組別聯賽效力，亦令甲、乙、丙組聯賽再次受到關注！丙組球隊荃灣就一口氣羅致了林學曦、曾至孝等前港超球員，並於周日(26號)聯賽開鑼日，協助球隊以5比1擊敗離島旗開得勝。是役射入兩球的林學曦坦言，期望可帶領球隊升班來證明自己「仲掂」，並在當打之年重返港超！

老牌球隊荃灣今季積極擴軍，首戰雖然半場與離島打成1比1平手，但下半場林學曦發威連入兩球，再加上隊長黃子俊直接角球彎入，以及曾至孝臨完場「埋齋」，合計以5比1大勝對手。賽後「學曦」對自己表現充滿信心：「要告別港超舞台當然有點灰心，但現實就是這樣。不過，我始終都只係29歲，如果能夠幫到球隊場場贏波，相信以這個表現，一定可以吸引注視，重返港超聯，再做全職球員，我依然覺得自己有機會！」

對於「學曦」初戰表演，荃灣足球會副主席邱木剛表示滿意及期望可以升班：「其實『荃灣』曾經有段輝煌歷史，我自己是『荃灣人』，所以希望可以歷史重演！今季積積擴軍的目標都很明顯，就是前二的升班資格，雖然我知道其他丙組對手都有擴軍行動，但我仍然對這班球員投下信心一票！當然，最長遠希望終有一日可以升上港超，重拾昔日光輝。」

除了荃灣外，西貢、恆華足球體育會等也坐擁不少前港超球員，不過後者雖有楊賜麟、陳耀麟、賴啟卓、鄭禮騫等大將壓陣，首戰卻以0比1不敵福建。今場被球證出示黃牌後，因「詢問」球證是否判罰過嚴而再被罰黃牌，兩黃一紅出場的楊賜麟笑言丙組好難打：「好難理解，我都好溫柔地問個球證是否過嚴，他隨即說我不滿判決而趕我出場，真的無話可說，可能我要多點時間去適應。」對於自己要在丙組作賽，「賜B」直言為了生計，才選擇不再當全職足球員，惟仍寄望有一天球市好轉，可以再次圓夢。

丙組聯賽開鑼戰果 (*以HKFA網頁公布為準)

九龍木球會 4比1 城市

恆華足球體育會 0比1 福建

三昇 3比3 永高

駒騰 1比8 西貢

離島 1比5 荃灣

國強 2比2 龍城康體

香港飛馬 1比4 和富社企

屯門足球會 0比6 首飾

葛士寶 4比4 晨曦

蘭斯貝利 3比3 龍門