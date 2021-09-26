北倫敦打吡寧買當頭起　阿仙奴主場拔刺

周日(26日)晚英超上演「北倫敦打吡」，由近況回勇嘅阿仙奴主場迎戰熱刺。兩支死敵開季成績風水輪流轉，阿仙奴開咧3連敗後近兩輪都贏波，全面反彈；相反熱刺3連勝後無以為繼，連續兩輪慘吞3蛋，氣勢同狀態此消彼長，「兵工廠」趁主場之利有望再下一城，直取主勝。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴今夏重金增兵，可惜開季3仗全敗兼未入1球，不過自9月國際賽休戰後，一眾新兵登場及傷將回歸，表現有明顯改善，尤其蘭斯達爾、富安健洋、賓韋特同加比爾馬加希斯復出，防線連門將在內4個位置更換正選，連同剛周中英聯盃在內錄得3連勝兼保持不失，表現同之前判若兩隊。

熱刺未搵到進攻板斧

作客嘅熱刺開季連贏3場1比0，不過新帥紐奴仲未搵到理想嘅進攻戰術，王牌前鋒哈利卡尼所獲支援極少，搞到今季聯賽仲未開齋，球隊對上兩輪面對倫敦球會水晶宮同車路士都淨吞3蛋，幾日前聯賽盃夫添鬥狼隊亦要踢到互射12碼先晉級，季初氣勢冇晒，加上荷蘭翼鋒貝雲積受傷，熱刺連爭取入波都唔係易事。

事實上，阿仙奴近年縱使成績唔及熱刺，但每次喺酋長球場出戰「北倫敦打吡」成績甚佳，近4次聯賽主場對熱刺錄3勝1和不敗佳績，今晚寧買當頭起捧主Ｗ。