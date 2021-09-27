阿仙奴2位新星大爆發　壓倒性擊敗熱刺

周日(26日)深夜英超「北倫敦打吡」出現令人意外賽果，今季一度陷入低迷嘅阿仙奴大反彈，憑2位「00後」新星伊美路維、布卡約沙卡同樣貢獻入球兼助攻，上半場已領先熱刺3球，最終喺主場以3比1勝出，各項賽事取得4連勝，兵工廠重現昔日悅目進攻足球，宣布強者再臨。

在此之前，阿仙奴過去15次「北倫敦打吡」僅3勝，加上英超開季頭3場全敗，一度被網民嘲諷會降班。幸好兵工廠近期逐漸恢復水準，如果話早前英超以1比0分別小勝諾域治、般尼以及英聯盃擊敗AFC溫布頓，係因為對手弱嘅話，咁阿仙奴今場就踢出強者氣勢，開波12分鐘，2位「00後」新星合作，20歲翼鋒布卡約沙卡右路個人突破之後傳中，由21歲中場伊美路維接應射入。

踢到27分鐘，阿仙奴打快攻，伊美路維左路長驅直進之後，傳畀奧巴美揚射成2比0。僅過7分鐘，布卡約沙卡再次發揮個人突破能力，由右路一直扭入禁區，即使遭對手攔截，仍然起到腳射成3比0，佢以20歲零21日成為阿仙奴史上喺「北倫敦打吡」入波兼助攻嘅最年輕球員。

呢位英格蘭國腳喺今屆歐國盃決賽互射12碼階段宴客，曾經令人懷疑佢會受嚴重心理打擊，但從今場波所見，布卡約沙卡已經走出陰霾，並愈戰愈勇。

至於熱刺踢到79分鐘，先至靠孫興民入波破蛋，但仍然輸1比3，遭受英超3連敗，而且每場都失3球。最諷刺係熱刺主帥紐奴早前先至當選英超8月最佳領隊，估唔到踏入9月就由天堂跌落地獄。

阿仙奴贏波之後，憑較多入球力壓同分嘅熱刺，升上英超第10位，亦係兵工廠自2020年10月25日之後，首次聯賽排名高過呢支死對頭，「廠迷」應該感到欣慰。