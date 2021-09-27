犀利！「新美斯」養傷323日後復出即入波

周日(26日)深夜西甲，巴塞隆拿主場以3比0大勝利雲特，養傷323日嘅18歲新星安素法迪終於復出，佢後備上陣僅10分鐘就入波，以行動證明自己有能力孭起美斯留低嘅10號球衣。

巴塞隆拿連續2場聯賽和波失分之後，教練朗奴高文備受下台壓力，幸好一班球員今場生性，開波6分鐘，迪比博到12碼，佢親自主射入網，僅過8分鐘之後，另一位荷蘭國腳盧克迪莊殺入禁區射成2比0。

巴塞隆拿得勢不饒人，製造多次攻門，包括碧基近門射唔中目標，迪比頭槌攻門，被利雲特門將艾達費蘭迪斯撲出，之後迪比同盧克迪莊分別攻門都無功而還。

比賽去到81分鐘，球迷最期待畫面終於出現，安素法迪首次身穿10號球衣上陣，呢位西班牙國腳喺補時1分鐘，個人表演，一輪盤球之後，喺禁區頂射入，果然好有美斯影子。

賽後安素法迪對於自己一復出就入波感到意外：「我冇諗過可以咁樣復出，為贏波感到非常高興，多謝養傷期間一直陪伴我嘅醫護，仲有球迷，着巴塞10號並冇壓力，而係一種自豪，好多謝球會上下畀我着呢個號碼。」

根據西甲賽會規定，一隊球員必須着1至25號，如果騰空其中1個號碼，就等於浪費1個一隊球員名額。因此，美斯離隊之後，巴塞並冇懸空10號，最終交畀安素法迪，希望佢可以成為另一位美斯。

巴塞隆拿將於周四(30日)凌晨歐聯作客賓菲加，安素法迪有望擔正。