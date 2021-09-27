羅馬不敵拉素　摩連奴現場鬧球員兼插記者

周一(27日)凌晨意甲「首都打吡」，2位前車路士主帥交手，結果由沙利領軍嘅拉素以3比2擊敗由「寸王」摩連奴執教嘅羅馬。羅馬今季聯賽曾經開季3連勝，摩連奴一度備受讚賞，但球隊開始無以為繼，近3場聯賽輸2場，令人懷疑摩連奴又會打回形，重演之前擔任熱刺領隊期間失敗收場。賽後呢位葡萄牙名帥發火，即場向球員訓話，仲同記者發生爭吵。

開賽10分鐘，拉素就要由中場米連高域沙域頂入，打開紀錄，9分鐘之後，再由柏度洛迪古斯射成2比0。羅馬喺臨完上半場前，由中堅羅渣伊賓尼斯頂入角球，追至1比2。

換邊之後，拉素打反擊，恩莫比尼引開羅馬門將魯爾柏迪斯奧之後，傳畀菲臘安達臣射入空門。羅馬之後雖然博到12碼，由維列度射入，但仍然輸2比3。

球證吹完場之後，摩連奴發火，要求球員留喺球場開會，即場訓話，氣氛非常凝重。摩連奴出席賽後記者時，仲未嬲完，先係批評球證執法水平差，跟住更同天空電視台記者發生爭吵，記者會未結束，佢就走人。