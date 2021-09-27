祖記慘勝　2位射手受傷無緣對車路士

周日(26日)晚意甲，祖雲達斯雖然主場以3比2擊敗森多利亞，取得2連勝，但亦付出沉重代價，2位射手保羅戴巴拿、艾華路莫拉達都勇戰受傷，教練阿里基承認2人將會缺陣周四(30日)凌晨歐聯分組賽主場對車路士。

開賽10分鐘，祖雲達斯就由保羅戴巴拿勁射入網，打開紀錄，但係12分鐘之後，呢位阿根廷國腳受傷退下火線，佢離場時更不禁落淚，似乎情況好嚴重，意大利傳媒指保羅戴巴拿應該係肌肉受傷。

踢到43分鐘，祖記獲得12碼，由邦路斯射入，亦係呢位中堅首次喺意甲主射12碼。轉個頭森多利亞由日本後衞吉田麻也頂入追至1比2。

換邊之後，文路爾盧卡迪利為祖雲達斯射入3比1，呢位意大利國腳今場入波兼助攻，表現出色。比賽末段森多利亞由簡達華射入，但都無補於事，呢位老將今場同樣入波兼助攻。

賽後祖雲達斯教練阿里基話：「保羅戴巴拿、艾華路莫拉達唔會出戰車路士，甚至連下輪意甲對拖連奴，都上陣成疑，古路施夫斯基今場表現唔錯，佢可以勝任前鋒。」

除咗古路施夫斯基之外，祖記鋒線上仲有摩斯堅恩可用，翼鋒費達歷高基艾沙亦可以踢前鋒位置。