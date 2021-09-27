鋒線死晒火　切爾達細盤格

周二(28日)凌晨西甲將有下游對決，切爾達主場硬撼ＣＦ格蘭納達。切爾達仍然好倚賴伊亞高艾斯巴斯數胡，當佢啞火進攻即陷於癱瘓，格蘭納達未開齋兼失波唔少，為搶分必先做好防守，兩軍近年碰頭旺少交收，2.5球嘅入球細值得捧場。（Now 632周二凌晨3時直播）

切爾達一向靠伊亞高艾斯巴斯單天保至尊，上季佢聯賽攻入14粒之餘，更交出13個助攻成為助攻王。嚟到今季，呢位34歲老將狀態明顯有啲下滑，球隊欠缺更多進攻板斧下，開季6仗聯賽入得6球，直至上仗以2比0擊敗利雲特，先至打開勝利之門，艾斯巴斯更先開紀錄，畢竟呢位隊長年紀唔細，當佢冇態或腳風唔順嗰陣，球隊立即死晒火，難怪今季位處下游。

格蘭納達專注防守

格蘭納達仲衰，開咧6仗聯賽只得3和3負未贏過，雖然曾經作客打和巴塞，但今時今日嘅「地上最強」仲有邊隊會驚，格軍試過慘吞華歷簡奴4蛋，上仗又反輸畀皇家蘇斯達2比3，只得1仗冇失波，如果想搶分護級，睇嚟要實際啲先搞掂防守。翻查紀錄，雙方近4次交手，各得1勝2和1負，其中3次開2球或以下，預計今仗唔慌多波入，寧捧2.5球嘅入球細。

直播表

周二2:45am 意甲 威尼斯 Vs 拖連奴

Now 638

周二3:00am 英超 水晶宮 Vs 白禮頓

Now 621

周二3:00am 西甲 切爾達 Vs CF格蘭納達

Now 632