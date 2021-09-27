香港隊　U23亞盃外出賽程　下月硬撼日本

亞洲足協周一（27日）公布「U23亞洲盃」K組外圍賽賽程，香港隊U23將於下月23日先對柬埔寨，再於5日後硬撼東道主日本，爭奪出線席位，兩場賽事均選址福島縣的J-Village訓練基地內閉門進行。

香港隊U23在今次2022年「U23亞洲盃」外圍賽被編入K組，同組對手為柬埔寨及「亞洲二哥」日本。在亞洲足協最新公布的賽程中，港隊將於10月23日香港時間中午12時對陣柬埔寨，並於5天後，即10月28日的中午12時再鬥東道主日本。而兩場賽事均會於福島縣楢葉町的J-Village訓練基地內閉門進行。外圍賽共分為11組，每組首名及4隊「最佳次名」晉級，將獲得明年6月赴烏茲別克出戰決賽周的入場券。

港隊U23歷來未曾躋身過「U23亞洲盃」（前身為亞洲足協U23錦標賽）決賽周，為爭取首度晉級，港隊去年及今年暑假均舉行訓練營備戰。而為讓失業球員落班，兼為部分U23適齡球員提供比賽機會，足總今年成立新軍「香港U23」出戰港超聯。另外，足總現時僅將港超賽程編至10月17日，預料為遷就港隊U23點兵出征，以及球員返港後須酒店隔離14日，隨後的賽程應有所調整。