PSG爆內訌　麥巴比埋怨尼馬唔傳波

巴黎聖日耳門(PSG)爆內訌，法國電視台《Canal+》影到PSG球星基利安麥巴比上場法甲對蒙彼利埃，被換走之後，黑晒面向身邊隊友伊祖沙古爾呻咗幾句，埋怨尼馬唔傳波畀佢，令外界猜測2位天價球星可能鬧不和。

當時踢到88分鐘，基利安麥巴比被換走，返到後備席，立即好勞氣，同伊祖沙古爾講：「佢唔傳波畀我呀。」法國傳媒指基利安麥巴比口中嘅「佢」，應該係尼馬，2人該場都錯失唔少入波機會，配合出現問題，似有心病。

基利安麥巴比將於明夏約滿，有傳佢準備轉投皇馬，可能因而同隊友關係轉差，加上美斯加盟PSG後，南美幫勢力壯大，尼馬更加唔使畀面麥巴比，依家可能想提早送佢一程。

除咗傳2位射手鬧不和之外，門將位置亦出現「暗戰」，據悉新加盟嘅意大利鋼門基安盧基當拿隆馬不滿做後備，開始有怨言，畢竟佢身為意大利捧歐國盃冠軍嘅功臣，冇理由屈居於哥斯達黎加門將基羅拿華斯之下。

2位門將今季上陣時間相差好遠，基安盧基當拿隆馬只係踢過2場法甲，基羅拿華斯已上陣6場法甲及1場歐聯，由於盛傳基安盧基當拿隆馬已失去耐性，搞到教練普捷天奴都要出來解釋，話每場比賽都會獨立決定邊個擔任正選門將，並唔一定有人可以長居正選。