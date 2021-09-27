奇兵登場　留名睇白禮頓贏波升榜首

周二(28日)凌晨有場英超獨腳戲，水晶宮主場迎戰「海鷗」白禮頓。水晶宮上仗作客淨吞利物浦3蛋，聯賽3仗不敗走勢終止，難免被打窒道氣。不過，白禮頓今季表現脫胎換骨，聯賽5戰4勝，只要今場贏波，就可以力壓利物浦，升上榜首，主帥樸達打造嘅搓傳踢法漸見成效，平手盤坐和望贏。（Now 621周二凌晨3時直播）

水晶宮今季改由阿仙奴名宿韋拉領軍，佢希望將一套壓迫戰術注入球隊，不過將帥合作仍有待磨合，上仗作客淨吞利物浦3蛋後，開季5仗僅得1勝，表現一般，而且攻力有限，開咧5仗聯賽只入5球，其中3粒係來自大勝熱刺之役，而王牌韋費特沙夏呢5仗入得1球，就算今仗有主場之利，亦冇贏波把握。

埋門把握力大為改善

白禮頓上季搵嚟主帥樸達接手，希望一改以往高Q大棍嘅英式風格，呢位曾外流瑞典執教嘅教頭，上任後致力打造搓傳踢法，由後場開始利用地面組織進攻，但畢竟要李維士鄧克、丹般恩等「大隻佬」轉型唔容易，而前線嘅馬奧比、韋碧克把握力麻麻，令上季經常得勢不得分，好彩總算護級成功。

經過一季磨合後，「海鷗」無論控制節奏及臨門一腳，都有明顯改善，搓傳組織更加暢順，開咧5仗聯賽取得4勝1負，包括上輪以2比1擊敗李斯特城，絕非僥倖，前鋒馬奧比已累積3個入球，腳風幾順，食住個勢贏埋唔奇，平手盤一於捧「海鷗」。