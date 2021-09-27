沙拿將與利物浦續約　周薪英超前10

穆罕默德沙拿本周攻入利物浦英超生涯100球，踏上新里程，而佢同紅軍嘅續約談判亦將有美滿結局，英國傳媒報道，沙拿周薪將由20萬鎊大幅提升至29萬鎊，加薪後佢嘅人工將達至英超前10名水平。

韋拿杜姆約滿離隊後，利物浦主帥高普一直努力希望現有班底保持穩定，每名主力都有長約在身，以免再有球員因合約問題而無法為球隊專心比賽；沙拿近年在利物浦發光發熱，但幾年來佢感到自己付出與收入不成正比，幾支歐洲豪門如巴黎聖日耳門及皇家馬德里都睇準機會，向沙拿開出豐厚合約撬人，令紅軍不勝其煩。

報道指，利物浦將向29歲嘅沙拿大幅加薪，新合約周薪達到29萬鎊，相信可滿足沙拿要求，此薪酬已達到英超前10水平，與車路士中場尼高路簡迪睇齊。

至於英超前列高薪球員順序為：C朗(51萬鎊)、奇雲迪布尼(40萬鎊)、迪基亞(37.5萬鎊)、查頓辛祖(35萬鎊)、華拉尼(34萬鎊)、盧卡古(32.5萬鎊)、基亞利殊、史達寧(30萬鎊)、尼高路簡迪(29萬鎊)。