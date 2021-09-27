余理洋重披南華戰衣迎擊安保漢友　滿貫接戰福建

上季高級組銀牌賽冠亞軍南華和滿貫明天(周二晚)強勢登場，分別迎戰安保漢友及康仁福建。兩支甲一勁旅重返修頓室內場，其中一大焦點是由南華轉投滿貫的上季最有價值球員蔡再懃，到底這宗重磅交易實際上為兩隊帶來什麼變化，答案將於今晚將分曉。

南華衞冕銀牌第一擊遇上2019年聯賽第5名的安保漢友。南華今季雖有蔡再懃離隊，但有余理洋以落實本土球員身份，加上近兩年外闖西班牙的楊和回流，內線猛將惠龍兒亦肩腳傷癒狀態回復100%，配搭朱亮、梁兆華及羅意庭等好手，實力依然。

安保漢友今季則繼續以全華班參賽，銀牌揭幕戰以77比68擊敗崇德飛鷹打響頭炮。該戰新兵蘇尚瀛表現搶鏡，取得全隊最高的21分，惟另一得分主力趙鍵鋒右膝受傷，對南華一戰將會缺陣。上季南華與安保漢友只在聯賽相遇一次，前者以89比49大勝，如今漢友戰力大打折扣，要挑戰南華變得難上加難。兩隊勝出一方將於10月6日對東方龍獅。

尾場由滿貫大戰康仁福建。2019年奪得銀牌及聯賽雙亞軍的滿貫今季有蔡再懃、方誠義、黃鎮煒等強勢加盟，不但戰力提升，三人的大賽經驗亦有助令球隊年輕球員加速成長。力爭隊史首個冠軍寶座的滿貫疫情期間只打過慈善賽及友誼賽，如今終有正式比賽一展身手，表現令人期待。

康仁福建首戰84比78力壓有加拿大籍中鋒麥洛連（Chris McLaughlin）坐鎮的南青，該戰徐遠征獨取29分，鄭錦興亦頻頻以拿手剷籃得分。上季福建與滿貫兩次交手，前者在聯賽73比71獲勝，銀牌以73比85落敗，可見雙方差距不算太大，不過滿貫今季實力已全面升級，故今場將被看高一線。勝出一方會在10月6日對永倫。

9月28日(周二)銀牌男籃賽程

地點：灣仔修頓室內場館

晚上7時 南華 對 安保漢友

晚上8時40分 康仁福建 對 滿貫

門票：50元(正價票)、30元(學生及長者優惠票)