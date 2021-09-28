上任唔夠100日面臨炒魷　紐奴周日定生死

熱刺今年6月30日宣布聘請紐奴執教，英超開季一度踢出3連勝佳績，仲拎埋8月份英超最佳領隊，不過近1個月發展急轉直下，最近連續3場倫敦打吡慘敗後，據報熱刺正密謀閃電易帥，主席利維將傳召紐奴問話，博彩公司更立即將呢位葡萄牙主帥列為「英超下個被炒領隊」次熱門，周日(3日)主場鬥阿士東維拉將成紐奴最後機會。

熱刺上季中炒摩連奴後，足足花咗超過2個月時間物色新帥，最終搵到前狼隊主帥紐奴上任。但據英國《獨立報》消息，紐奴其實只係利維心目中「9號目標」，隨住聯賽3連敗兼失9球後，球會對佢嘅信任已極速消失，加上紐奴喺不敵阿仙奴賽後公開批評球員，引起一眾球星反感，更令佢嘅帥位受到壓力。

據英國傳媒報道，熱刺目前唔諗住即刻「郁手」，星期日對阿士東維拉係10月國際賽期前最後一仗，如果熱刺英超4連敗嘅話，呢個國際賽休戰期就會係利維「做嘢」時間，紐奴隨時上任未夠100日就被炒！博彩公司skybet嘅「英超下個被炒領隊」賠率，紐奴由原本26倍急跌至依家列為4.5倍次熱，僅次於紐卡素領隊布魯士(4倍)。