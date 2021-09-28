【歐聯】皇馬遇弱精打「細」算
2021年09月28日 12:01
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星期二深夜歐聯分組賽D組，皇家馬德里主場迎戰舒列夫。皇馬於D組首輪憑洛迪高高斯入波，1比0絕殺國際米蘭，贏得有運，球隊近期賽程緊密，上輪聯賽惡鬥維拉利爾踢成0比0，陣中老將偏多，都幾吃力。另邊廂舒列夫係首支打入歐聯分組賽嘅摩爾多瓦球隊，首輪更以2比0擊敗歐聯常客薩克達，創造歷史。上仗所見佢哋防守硬淨，唔容易失波，以皇馬實力贏波問題不大，問題係入到幾多球，佢哋應付歐聯較為保守，近4仗分組賽全開2球或以下，極可能小勝收工，3.5球入球細有計。 ‧邪神
直播表
周三0:45am 歐聯 薩克達 對 國際米蘭
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周三0:45am 歐聯 阿積士 對 比錫達斯
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周三3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 對 曼城
Now 643
周三3:00am 歐聯 波圖 對 利物浦
Now 644
周三3:00am 歐聯 AC米蘭 對 馬德里體育會
Now 645
周三3:00am 歐聯 皇家馬德里 對 舒列夫
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