網壇「一姐」芭蒂又退賽　或提早「收爐」

網壇「一姐」芭蒂周一宣布退出下月的WTA1000印第安韋爾斯網賽，更很大機會放棄年終賽的爭逐，意味着今季隨時提早「收爐」。

今屆溫網冠軍澳洲的芭蒂自美網第三圈出局之後已再無參賽，一直處於休戰狀態，而早前日本的大坂直美及美國S威廉絲等都先後表示不參加印第安韋爾斯賽事，而早前芭蒂團隊成員曾表示「一姐」很可能放棄衞冕年終賽，在決賽退出印第安韋爾斯的情況下，即芭蒂已提前結束今季。

今屆WTA年終賽移師到墨西哥瓜達拉哈拉舉行，由於屬於高原地方，海拔高達1500米，芭蒂的教練Tyzzer早前坦言高原環境對球速運行會造成影響，而且球員的身體都要提早適應，所以2019年盟主芭蒂有可能退出年終賽。「她需要回家，身心都要休息一下，所以我告訴她給自己一個假期，並將一切帶來新鮮感。」Tyzzer表示芭蒂今年離家已很有一段長時間，先後參加法網、法網、美網及東京奧運等等，今季捧走5項錦標，即使不參加年終賽，都應該可保持「一姐」位置。

目前女子WTA年終賽，只有上屆2019年冠軍(2020停賽)澳洲的芭蒂、白羅斯的莎芭蘭嘉及捷克的姬莉絲高娃肯定入圍。尚有五位女單入圍名單有待公布，而年終賽於11月8日開打，8位女單及8對女雙將會爭逐，原本賽事於深圳舉行，但由於疫情關係而易地進行。