空手道兄妹檔　明年挑戰亞運

香港空手道「兄妹檔」劉慕裳（Grace）和劉知名，在東京奧運和全運相繼摘銅後，今日（28日）與傳媒午宴，分享感受和動向。Grace透露，今晚便會飛往美國，展開為期8個月的訓練。知名則全力爭取杭州亞運資格，盼與妹妹一起站上頒獎台。

劉慕裳在「一生一次」的東京奧運空手道個人形摘銅後，原計劃與劉知名一起參加全運，卻因大腿後肌撕裂，被迫退賽。她表示，康復進度良好，只是「坐得耐會痛」，今晚便會飛往美國，備戰11月世錦賽、12月亞錦賽、明年3月亞室運等，預計5月才會回港，為杭州亞運，及香港首次主辦的亞錦賽，作最後衝刺。

劉知名於去年初十字韌帶斷裂，休養半年，才重投訓練。全運個人形銅牌，是他生涯首面運動會獎牌，也是克服傷患的證明：「對上一個比賽，已是2019年全國賽，當時贏了冠軍。相隔1年9個月，隔離21日，再踏上賽場，贏到一面獎牌，感受特別深刻。」回港後，家人更是歡喜：「一起去影樓，『擺晒pose』影相，很開心可讓他們引以為榮。」

他認為，兩兄妹兩面銅牌，有利香港空手道長遠發展，又寄語年輕運動員：「全情投入，當機會來到，便會夢想成真。」32歲的他，被問到未來路向，指「年齡不是問題」：「原本想打多1至3年，但我和李嘉維聊過，他說年齡不是問題，40歲都贏到個人形冠軍，我還可以打很久。」他指，現時目標是爭取杭州亞運資格，盼與Grace一起站上頒獎台。