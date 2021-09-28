182億星戰　哥帥食住普捷天奴

今晚歐聯A組豪門大戰，巴黎聖日耳門（PSG）喺王子球場鬥曼城。兩軍不論身價及實力都不相上下，勝負分野取決於領隊執教功力。連同上屆歐聯4強及以往喺西甲同英超碰頭，曼城領隊哥迪奧拿20次同PSG主帥普捷天奴交手，獲12勝5和成績，今晚作客可望帶領曼城全取3分，「藍月亮」小讓平半捧上盤。（Now 643周三凌晨3時直播）

據著名網站《轉會市場》統計，PSG球員身價達9.97億歐元（約90.8億港元），曼城更高達10.05億歐元（約91.5億港元），兩軍陣容總值約182億港元，認真誇張。雙方一直以歐聯冠軍做目標，但始終未能如願，令今場相遇更精彩。

今夏免費加盟PSG嘅美斯，因膝頭受傷上陣成疑，即使勉強披甲狀態亦唔足。PSG近年喺法甲呼風喚雨，不過佢哋後防線唔穩陣，之前3仗對梅斯、里昂及歐聯對布魯日都有失波，面對攻力更強嘅曼城，PSG後防將會更受壓。

曼城上仗聯賽作客以1比0擊敗車路士，球隊士氣大振，最緊要係養傷多時嘅奇雲迪布尼及菲爾科頓已經復出，中前場兵源更充足，當中奇雲迪布尼同馬列斯可謂PSG剋星，近3次歐聯交手曼城分別贏2比0、2比1及1比0，5個入波全由兩人包辦，加上新加盟嘅基亞利殊，「藍月亮」進攻瓣數更多。

此外論教波功力，曼城領隊哥迪奧拿肯定喺普捷天奴之上，哥帥贏盡各項錦標，反觀「肥普」上季帶領PSG贏得法國盃，係執教生涯首個正式冠軍，兩人對賽往績哥帥亦佔優，20次交手獲12勝5和3負成績，有力喺呢場「豪門對決」中成為最後勝利者。