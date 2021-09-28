壽星仔惠龍兒領南華大捷 100比56挫安保漢友

本地籃球班霸南華，相隔兩年重返修頓，出戰男子高級組銀牌賽，憑著朱亮攻進全場最高的21分，及其餘4人得分上雙，以100：56大炒安保漢友，朝著衛冕之路邁進。

這是前年7月甲一總決賽後，南華首場正式比賽。這支「雙料冠軍」由羅意庭、楊和、梁兆華、朱亮，及32歲「壽星仔」惠龍兒擔任正選，但略顯慢熱，多次錯過空檔機會。反觀，安保漢友在兩大主力趙鍵鋒和馬嘉聰缺陣下，仍能咬緊比數，直到楊和「上力」，接連「and 1」和快攻得手，才被拉開14：23。

南華第二節換入余理洋。睽違4年，以本土球員身份回歸的他，連連送出妙傳。朱亮更手感發燙，快攻、「fade away」、三分球「瓣瓣掂」，單節豪取10分，領先49：26，返回更衣室。換邊後，南華小將張延隆、曾湛元和葉耀邦「擔大旗」，頻頻殺進內線，博取罰球。安保漢友靠著殷兆俊的三分球苦苦支撐，落後30分進入末節。但「紅軍」未有手軟，梁兆華繼續攻城略地，終以100：56大炒對手。

「回來真好。」楊和說。25歲的他，經過西班牙聯賽洗禮後，再次穿起南華球衣，最興奮的，莫過於在近千觀眾面前打球：「我料到會有很多球迷，畢竟南華、滿貫和東方龍獅，都是為了冠軍而戰。每一場比賽，我們都想證明，南華是最好的一隊，是冠軍！」