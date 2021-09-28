菁英盃　理文冠忠南區榜首大戰和氣收場

周二（28日）「菁英盃」爆發榜首大戰，理文於旺角大球場夜鬥冠忠南區。結果理文正選陣容作出多個調動的情況下，與冠忠南區互無紀錄，最終以0比0握手言和，雙方繼續保持開季不敗走勢。

上場輕取港會的理文，今場進行大幅輪換作出8個調動，陳嘉豪重返正選門將位置，荷西安祖、曾錦濤及徐宏傑等負責鎮守後防，顏樂楓今季首次擔正，與黃俊皓坐鎮中場，前線派出基華尼頓攻堅。冠忠南區方面，「00後」多哥混血年輕球員江展民，獲得首次正選出場機會，杜度及盧斯安奴繼續鎮守後防，伍瑋謙負責把守最後一關。

兩軍賽前都取得兩連勝，今場為了維持良好走勢，開局都嘗試製造埋門機會，開賽2分鐘，理文鄭兆均彈高個波入禁區，基華尼頓快盧斯安奴一步起腳，但射門僅僅被伍瑋謙擋出。5分鐘後南區角球攻勢，杜度禁區內胸口控定再傳入中間，被翁煦濤門前大腳解圍。

理文站穩陣腳後，控球率開始上升，南區則轉用防守反擊戰術。33分鐘南區一度將皮球放入網窩，「肥彭」單刀推過門將射入，但被球證吹越位在先。4分鐘後，基華尼頓左路推大位突放冷箭，被伍瑋謙擋出底線，雙方半場都未能打破僵局。

南區下半場率先作出陣容調整，換入陳嘉宝、夏志明及鞠盈智，希望搶回更多主動權。但攻勢更入肉的依然屬理文，65分鐘張憙延右路落底起腳，威脅不到門將伍瑋謙。76分鐘，佐佐木周沿左路殺落底線，夏志明門前「撻頭」，南區錯失領先機會。其後後備入替的理文前鋒洛迪古斯，亦有一次半單刀機會，但就被及時回防的杜度化解危機。

理文比賽後段再換入亞哥斯達和金承龍，希望爭取入球。89分鐘，陳嘉宝左路遠射一腳，未能轉化為入球。補時階段，迪高還有一次禁區外遠射高出，徐宏傑的接應罰球頭槌攻門，亦被伍瑋謙接實。最終兩隊都未能取得入球，以0比0打成平手。

今仗是冠忠南區開季首場零失球賽事，助教比圖表示滿意球隊發揮：「上星期六先踢完一場，得2日時間準備，今場預期球隊可以壓制對方喺半場，結果對手都創造唔到特別有威脅嘅進攻。」他補充，南區現時保持非常正面的士氣，待川瀨浩太和陳凱柏完全傷愈後，球隊實力將進一步加強。

理文今場正選陣容作出大幅度調整，主教練陳曉明樂見球隊仍然能踢出原有風格，惟受制於對手今場擁有身高優勢，球隊在死球進攻搶不到「甜頭」。他又坦言，今場美中不足是未能將連勝走勢延至11場，但就球隊在「菁英盃」的目標而言，起碼今仗成功讓年輕球員鍛煉，以及提升其他球員的狀態。

今仗踢足90分鐘的U22球員張憙延則直言，對未有斬獲感失望：「都好耐冇入過波，想呢幾場入番球，因為家人、隊友對我都好大期望。」