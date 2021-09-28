菁英盃　鬥理文力保不失　伍瑋謙：係全隊功勞

菁英盃周二（28日）於旺角大球場上演榜首對決，理文最終與冠忠南區打成0比0握手言和，意味跨季各項正式賽事10場連勝紀錄，終吿斷纜。開季首次比賽零封對手，最開心莫過於一班南區守將，其中對年輕門將伍瑋謙（Ivan）而言，更堪稱是難忘的一個晚上。

「『Clean Sheet』係成隊一齊努力嘅結果；頭一兩場都好早失波，今場對住理文，改善到早失波呢個問題，係相當開心。」今季新加盟冠忠南區的「00後」門將伍瑋謙，開季在菁英盃賽事備受球隊重用，在主力門將謝德謙養傷期間，連續3場擔起鎮守最後大關的責任。繼首戰對港會開局不足30秒就失守，早前對晉峰亦被對手先拔頭籌，今次面對理文，Ivan坦言自己在心態上有所調整：「相比起頭一兩場係有啲緊張，第三場係冇比自己咁大壓力，同班後衞溝通都好咗。」

理文屬現時「菁英盃」火力最強球隊，終於能夠力保不失，Ivan坦言非常有成就感，但認為自己尚有進步空間：「今場最好當然係3分，但唔好全失3分都好重要，始終對手係『亞協盃』級數，比賽初頭，佢哋啲攻勢嚟得好快好入肉，最後頂得住，對我嚟講係一個理想嘅結果；10分滿分，今場畀自己7分，起碼留啲空間，畀自己繼續進步。」