滿貫「點點開花」！108:69贏康仁福建

滿貫周二晚銀牌賽打出漂亮一仗，全隊「點點開花」，3名新兵蔡再懃、黃鎮煒、周健宏同樣交出雙位數得分，以108：69力挫康仁福建，10月6日將會大戰永倫。

今場康仁福建由何俊杰接應黃律堯先開紀錄，其後滿貫的林俊光外線博得罰球，反超前3：2。滿貫乘勢追擊，憑林俊光、鄧志恒、周健宏打出一段12比0攻勢，瞬間拋離至15：4。福建憑林羽及鄭錦興連追5分，惟應屆MVP蔡再懃此時發力，連轟兩球三分，單節10分，助滿貫首節30：13大幅領先。

第二節滿貫收起蔡再懃，張偉康先聲奪人連得5分，對南青一戰轟入29分的徐遠征苦無起手機會，此節只得2分。滿貫內線實力強勁，黃鎮煒、周健宏及方誠義輪流搶分，加上何倚富的三分球，一口氣將比分拉開至58：26完半場。

換邊後，落後的福建拚命追分，楊瑞鴻攻守兩端表現活躍，追回6分，加上何俊杰送上大力封阻振士氣，福建一度收窄分差至30分以內。不過，滿貫的「入球騷」尚未結束，黃鎮煒一記轉身上籃，其後再輕鬆轟入三分球，連得5分，再次將比分拉開至84：48。

比賽基本上已分勝負，但福建最後一節仍未放棄，隊中主力鄭錦興此節挺身而出，轟入「back to back」三分球，單節11分，蔡再懃亦以兩球三分回敬，最終滿貫以108：69旗開得勝。

今場6人得分達雙位數，其中從南韓回流香港、首次為滿貫披甲的周健宏取得13分，他表示這是一個好開始：「好想、好想、好想在香港打球，一直都想證明自己仲打到，今場是個好開始。」球衣背面印上「Juju」（周的韓文讀音）的周健宏，今場整體表現不錯，惟第4節「炒樽」，他自嘲說：「衰衝動！偶像夠多人了，我一向都是『諧星』，大家看比賽都想有多點娛樂性吧！」