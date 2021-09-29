美斯終於入波！PSG雙蛋贈曼城上榜首

「球王」美斯今夏加盟巴黎聖日耳門(PSG)後，第4場上陣終於打開入球之門。周三(29日)凌晨歐聯A組重頭戲，PSG主場以2比0擊敗上屆亞軍曼城，美斯面對恩師哥迪奧拿執教嘅球隊，用左腳轟入世界波為PSG鎖定勝局，賽後哥帥都大讚昔日愛徒「冇得Mark」。

PSG今仗借主場之利先發制人，8分鐘美斯右路策動攻勢，基利安麥巴比右路傳中，接應嘅尼馬射門撻Q，不過個波咁啱落喺伊祖沙古爾腳下，呢位中場禁區內狂抽網頂入波。曼城落後下開始控制戰局，26分鐘出現關鍵一幕，史達寧頭槌頂中楣後，貝拿度施華面對空門補射竟然又中楣，埋下曼城輸波伏線。

處於被動嘅PSG大打反擊，去到74分鐘終於到球王表演時間，美斯中路突破後交畀基利安麥巴比，對方立即回傳禁區頂嘅美斯，「球王」亦第1時間用左腳轟出世界波，曼城門將艾達臣摩拉斯毫無反應睇住個波入網。PSG贏2比0後喺小組2戰得4分升上榜首。

美斯賽後表示：「之前我受傷踢唔到，今仗只係第2次喺主場上陣，我仍然適應緊新球隊，幾個前鋒愈踢得多關係就愈好，我哋會一齊努力同進步，好開心今場可以入波。」至於曼城領隊哥迪奧拿賽後就話：「我祝美斯一切順利，我哋喺巴塞隆拿有過美好時光，我知道冇可能90分鐘Mark死美斯，可以做嘅就好一直死守或者不斷進攻，我哋要問下自己點解入唔到波。」