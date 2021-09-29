華度加奴閃爆紅地氈　下周重返戰場爭年終入圍

贏得美網冠軍寫下歷史的18歲英國網壇「小天后」華度加奴，下周將重返戰場獲外咭爭逐WTA1000的印第安韋爾斯網賽，全力搶分力爭入圍年終賽，實現個人下一個夢。

已經成為英國體壇新ICON的華度加奴，周二被邀出席007占士邦新片「No Time To Die」的全球首映禮，她身穿銀色的Dior露肩禮服亮相紅地氈，閃爆全場。然而這位中羅混血美少女即將要重回比賽戰場，隨着世界一姐芭蒂日前宣布退出屬1000級別的印第安韋爾斯網賽，賽會亦向華度加奴發出外咭，雖然其世界排名已晉升至22位，但由於賽會以幾周前截止的排名計算，華度加奴獲得外咭參賽可避免要爭逐外圍賽，可以直入正賽。

這將是華度加奴自美網後的首個比賽，同時亦令她期望可以爭入WTA年終賽的機會再近一步，目前她距離入圍年終賽排名前8資格仍相差400分；上周她對於入圍的期望不高，即使她稍後會參加莫斯科的克林姆林盃及爸爸家鄉的羅馬尼亞公開賽，但爭入年終賽的分數不太多，然而剛獲外咭爭逐頂級的印第安韋爾斯網賽，若能取得佳績則有助爭取入圍機會。

此外，華度加奴在美網出戰的奪標球衣，將會送贈予網球名人堂作為紀念及展出，18歲的她不僅是自名宿華特之後44年來首位捧走大滿貫的英國女將，也是史上首位由外圍賽打到冠軍的球員。