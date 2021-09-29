【歐聯】賓菲加反擊煞食主場屠「隆」
2021年09月29日 13:00
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歐聯E組賽事，葡超勁旅賓菲加主場迎戰巴塞隆拿。巴塞隆拿喺美斯離隊後霸氣盡失，開季成績令人失望，尤其前線傷兵眾多下入球能力不足，今仗作客擅踢穩守突擊的賓菲加，要贏波難度頗高。賓菲加首輪作客基輔戴拿模，佔盡優勢下被悶和0:0，不過呢支葡超勁旅聯賽持續強勢，今季葡超7戰全勝，巴塞隆拿開季成績飄忽，球隊過分依賴迪比爭入波，而且佢哋近4仗歐聯賽事只得1和3負，賓菲加打反擊特佳，主場受讓可捧讓球主勝。 ‧財哥
直播表
周三6:00pm 日職 川崎前鋒 對 神戶勝利船
有線661、601台
周四0:45am 歐聯 阿特蘭大 對 年青人
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周四0:45am 歐聯 辛尼特 對 馬模
Now 644
周四3:00am 歐聯 曼聯 對 維拉利爾
Now 643
周四3:00am 歐聯 祖雲達斯 對 車路士
Now 644
周四3:00am 歐聯 賓菲加 對 巴塞隆拿
Now 645
周四3:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 對 基輔戴拿模
Now 646
周四7:30am 美職 華盛頓聯隊 對 明尼蘇達聯
Now 638
周四8:30am 美職 拿舒維爾 對 奧蘭多城
Now 639
周四9:30am 美職 皇家鹽湖城 對 洛杉磯銀河
Now 638
周四10:30am 美職 聖荷西地震 對 西雅圖海灣者
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