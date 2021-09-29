米蘭雙雄又失分　意甲兵團堅頹廢

周三(29日)凌晨歐聯分組賽，米蘭雙雄變難兄難弟，同樣未能贏波，B組AC米蘭主場領先之下，補時被馬德里體育會絕殺，倒輸1比2，2戰2敗。D組國際米蘭作客只能同薩克達悶和0比0，踢咗2場都入唔到波。

AC米蘭上輪對利物浦，領先之下反輸2比3，今場又重蹈覆轍，雖然上半場20分鐘由拉菲爾利亞奧射入打開紀錄，但9分鐘之後，中場基斯爾迅速累積第2張黃牌被逐，AC米蘭踢少1人之下，陷入劣勢，踢到84分鐘終於捱唔到，被後備上陣嘅基沙文射入扳平，亦係呢位法國國腳重返馬體會之後首個入球。

踢到時補時7分鐘，AC米蘭後衞皮爾卡魯魯喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，蘇亞雷斯主射入網，協助馬體會反勝2比1。值得一提，蘇亞雷斯相隔2214日之後，終於再次喺歐聯作客入波。

至於國際米蘭原本有機會全取3分，但中場尼高路巴列拿遠射中楣彈出，加上前鋒迪斯高近門射高，最終只能同薩克達0比0，國米繼上輪0比1不敵皇馬之後，今場又食白果，出線機會唔樂觀。