陣容不整踢穩陣波　祖記車仔細在必行

今晚歐聯H組次輪大戰，祖雲達斯主場硬撼衞冕嘅車路士。「祖記」兩大前鋒保羅戴巴拿同艾華路莫拉達受傷，主帥阿里基一定唔敢冒進，「車仔」雖然坐擁銅牆鐵壁，但英超剛新敗，今仗會穩中求勝，中位數2.5球嘅入球細更值得捧場。（Now 644周四凌晨3時直播）

祖雲達斯王牌C朗喺轉會窗關閉前突然離隊，又未有及時搵到合適替補，失去呢部「入球機器」，令回巢教頭阿里基措手不及。難怪「祖記」開季頭6輪聯賽僅得2勝，所贏兩仗更只係反勝弱旅史柏斯亞3比2，以及同樣比數險勝森多利亞，無論攻守皆無復上季水準，就算喺今屆歐聯首輪大勝馬模3比0，但對手太弱不足為據。呢支意甲球隊賽前仲收到壞消息，兩大前鋒保羅戴巴拿同艾華路莫拉達都受傷，今仗肯定缺陣，攻力大減，預計今場一定會先鞏固防線。

另一邊廂，車路士向來注重防守，尤其係出戰歐聯，連同今屆首輪小勝辛尼特1比0在內，「車仔」近9仗歐聯僅失3粒，全開2球或以下，有6場冇出現失波，其中8仗係由杜曹接手後，改踢3421陣式取得。以老大哥堤亞高施華為首嘅3人防線，確令對手難越雷池半步。車路士日前聯賽輸畀曼城0比1，被打破今季不敗之身，仲有右翼衞列斯占士傷出，今仗作客必定會小心翼翼，2.5球嘅細盤捧得過。