歐霸決賽翻版戰　C朗遇剋星惡唔起

歐聯F組大戰曼聯主場對維拉利爾，合演上屆歐霸盃決賽翻版，該仗雙方激戰120分鐘打和1比1，射咗11輪先由維拉利爾勝出，相隔4個月再碰頭，預料戰局變化唔大。事實上，兩隊過往交鋒都鬥得難分難解，近5次歐洲賽對賽法定時間90分鐘都和波，全開兩球或以下，2.5球入球細值捧。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼聯上輪歐聯作客1比2不敵年青人，好大程度由於後衞雲比沙卡上半場被逐，加上連格補時誤傳，被對手截到皮球射入絕殺1球。「紅魔鬼」經過呢次教訓後，相信防線球員今場會打醒十二分精神，唔會再犯同樣錯誤。不過曼聯進攻上亦有致命弱點，就係太依賴回巢嘅球星C朗，近期大部分入球靠佢射入，早前英聯盃C朗缺陣，以及上場英超，佢冇波入，曼聯立即啞火，連續兩場輸0比1。

其實即使曼聯今場派C朗上陣，亦唔係入波保證，皆因C朗參加歐聯以來，曾4次對維拉利爾，結果所屬球隊都未能勝出，似乎畀「黃色潛艇」剋死。何況曼聯今場陣容不整，右閘雲比沙卡停賽，中堅哈利馬古尼同左閘勞基梳爾上場英超傷出，今場上陣成疑，後防有隱憂之下，相信踢法唔敢太冒進。

維拉利爾係今季西甲「和波專家」，踢6場聯賽有5場打和，其中4場更加踢成0比0，包括上場同皇馬互交白卷，戰術非常保守，加上射手謝拉特摩蘭奴養傷，更加冇本錢入波，只要不敗而回已經有交代。值得留意，維拉利爾近5次對曼聯，不但法定時間全部和波，而且有4次係0比0，長追入球細有着數。