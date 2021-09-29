當選最有價值壁球員之一　陳浩鈴：高興獲得肯定

香港壁球總會今日（29日）在香港會議展覽中心舉行60周年誌慶活動，雅加達亞運壁球女團金牌班底——陳浩鈴（Joey）、何子樂和李嘉兒奪得最有價值運動員獎項。已掛拍一年的Joey認為，獎項意義在於「承先啓後」，期望一眾師弟妹接棒，在杭州亞運爭取佳績。

香港壁球隊一向是亞運獎牌大戶，惟去年經歷「退役潮」，「歐氏姊弟」歐詠芝、歐鎮銘和陳浩鈴接連掛拍，令外界擔憂出現接棒危機。Joey拿著獎盃，走到採訪區，除了「很高興退役年多，還能獲得肯定」外，說得最多的，是對年輕球員的期望。「港隊換了新教練（鄭培德），新人事新作風，是一個契機。年輕球員不要怕，要相信自己，獨當一面，放膽衝。」

港隊在雅加達亞運勇奪2金2銀，要複製，甚至突破這個成績，絕對不易。Joey指：「疫情期間沒什麼比賽，就算有，都要隔離、在『bubble』作戰等。但我相信，他們經歷這麼『不簡單』的時期，會有所成長，在明年亞運面對不同對手或情況，都會更從容、放鬆。」Joey透露，目前在體院擔任行政工作，並攻讀浸大碩士學位。

杭州亞運將增設壁球混雙項目，壁總主席邱達根（Duncan）期望，明年3、4月能在香港舉辦區域性的混雙比賽，讓球員「試水溫」：「單打和雙打很不同，不是派兩個單打很強的球員就能成事。我們運動員有好底子，但缺乏雙打經驗，希望能在亞運前『試試水溫』。」

另外，香港、廣東和澳門將合辦2025年全運，壁總已去信行政長官林鄭月娥，盼爭取壁球成為正式項目。惟同場的林鄭月娥致辭時表示：「以目前情況來說非常有難度，但只要有機會，我都會全力爭取。」Duncan期望香港作為其中一個主辦城市，能獲彈性處理。