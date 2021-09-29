趁奧運效應推動體育產業　楊德強談體育園帶來之新契機　

香港運動員在東京奧運創下佳績，讓全城陷入狂熱。市民迫爆商場「睇直播」，商家派發近2千萬獎金，政府也打鐵趁熱，與廣東及澳門申辦2025年全運……然而怎樣把握機會，落實「普及化、精英化、盛事化」的口號，讓體育成為一個真正的產業？民政事務局體育專員楊德強提到「相信」兩個字。

訪問約在啟德體育園工地進行，這塊耗資300億元、佔地28公頃的土地，被形容為「政府近數十年在體育基建最重要的投資」，預計2023年落成後，提供多元化設施，給運動員和市民使用，也能促進「盛事化」，舉辦國際賽事、運動會等，例如第15屆全運。

國務院早前同意，粵港澳合辦2025年全運，是繼2009年東亞運後，香港再辦大型運動會。坊間普遍相信體育園會「孭重飛」，舉辦部分項目，甚至成為主場館。楊德強直言「很大機會」：「體育園有3個場館，包括可容納50,000人的主場館、10,000人的室內體育館和5,000人的室外運動場，可舉辦很多項目。」

不過有市民擔憂，體育園淪為「大白象」工程或偏離主題，像紅館一樣變成「演唱會主場」。楊德強稱並不擔心：「宣布興建體育園後，與多個外國機構接洽，只待疫情過去，就能詳細討論，哪個月份舉辦哪些賽事。」他續指當初與承辦商簽約，已列明體育及非體育活動的百分比，所有活動計劃也要經民政局審批：「一定以體育行先。」由楊德強「一手湊大」的體育園，尚餘2年便落成，但他坦言自己已過公務員退休年齡，或未能留任見證落成一刻：「能為香港體育盡少少力，已很感恩。」

東奧成績證精英制度有效

香港參加過17屆奧運，前16屆累積3面獎牌，今屆一下子摘下1金2銀3銅。在楊德強眼中，這個「一下子」是多年培訓成果：「6面獎牌，分佈於5個項目，證明精英培訓制度更完善。現在要維持這個制度，把資源用得其所。」他提到10年間，政府給體院的撥款，由每年2億增至7億元；全職運動員數目由200增至500多人；專業團隊如教練、營養師和心理學家，也增聘了人手……「我覺得做對的，是投放資源到運動科學，令訓練到比賽後的恢復，乃至復健都有提升。」至於改善空間，他說：「一定有。」

考慮設隊際項目精英計分法

「當初制定精英資助評核，個人和隊際運動是用同一套標準。但培育一個出色的運動員，跟整支球隊聚集10幾20個出色選手，難度不同。」因此政府在2018年推行「隊際運動5年發展計劃」，向8個亞運項目的總會，即棒球、籃球、手球、曲棍球、壘球、冰球、排球和水球，每年增撥42萬至80.5萬元，用於長期集訓及增聘教練等。待計劃完結，「會視乎球隊在雅加達、杭州亞運的成績，考慮另設隊際項目精英計分表，讓他們較易達到精英門檻，進入體院接受更專業的培訓。」

籃運發展鼓勵屬會覓地建訓練基地

楊德強自稱「多年籃球迷」，他提到近年有本地球隊（東方龍獅）贏得ＡＢＬ（東南亞職業籃球聯賽）冠軍，「可見籃球有實力，有空間發展。」但發展癥結，是地。康文署場地供不應求，「炒場」愈發猖獗，就算是本地最高級別的男、女甲級球隊，都要「撲場」。楊德強建議籃總和球會仿效足總，建立訓練中心：「足總在將軍澳建了6個球場，令港隊和港超球隊訓練更自由。如籃總有意發展，政府一定支持。」

楊德強坦言香港土地稀少，面積和選址往往成為建場兩大阻礙，「只要總會表示想找地方，我們都會嘗試找地政署，或環保署，看看有沒有修復的堆填區。」他又鼓勵總會與學校合作，在課餘時間租借學校禮堂、球場、健身室等，解燃眉之急。

長遠希望吸引贊助商

香港籃球一向依賴班主注資，但長遠而言還得增加門票收入，吸引贊助商。本地最高水平的甲一聯賽，每當「Big 4」球隊登場或臨近季尾，往往「迫爆」修頓2,000座位。楊德強指：「政府的角色是提供場地舉辦大型賽事，例如啟德體育園。入場人數增加，贊助效益自然增加。」

佔GDP 2.1%趁奧運「食住個勢」

要發展香港體育產業，政府另一個角色是教育。「運動作為興趣，家長會說：『唔好打波，畀心機讀書。』」作為事業，更是「吃力不討好」。楊德強認為香港運動員在今次東京奧運獲得史上最好成績，是一個契機，重點是「食住個勢」：「體育相關行業，佔本地生產總值（GDP）2.1%。其實體育產業已經存在，但怎樣壯大？」

怎樣持續推動「普及化、精英化、盛事化」，改善運動員待遇、退役保障，加以宣傳教育，讓商家和市民關注、相信，乃至投放資源以及投身體育，是值得我們思考的問題。

■文：許思彤、圖：余樂詩