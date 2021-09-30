又係C朗！曼聯戲劇性絕殺維拉利爾

周四(30日)凌晨歐聯F組大戰，英超勁旅曼聯雖然整體表現欠佳，但再一次憑住C朗拿度做「救世主」，喺補時5分鐘上演絕殺好戲，主場以2比1反勝維拉利爾，報番歐霸盃決賽輸波之仇。曼聯贏波後2戰3分年青人同分，以1分落後榜首嘅阿特蘭大。

主場出擊嘅曼聯狀態一般，上半場被維拉利爾嘅快速反擊搞到風聲鶴唳，迪基亞左飛右撲先至力保不失；去到53分鐘維拉利爾先開紀錄，柏高艾卡沙接應傳中近門射入，不過曼聯7分鐘後追平，阿歷士迪尼斯禁區頂窩利抽入死角，「紅魔鬼」追平後士氣大振，補時5分鐘C朗拿度喺門前混戰當中，窄角度狂抽入網，為曼聯拎到寶貴3分。

今場比賽對C朗意義重大，佢第178次喺歐聯披甲，打破卡斯拿斯(177場)紀錄獨佔歐聯史上上陣最多球員。自從C朗重返曼聯後，5場比賽有4場入波(共5球)，領隊蘇斯克查賽後表示：「呢個入波對球隊以及士氣都非常重要，我哋可能需要10至12分先可以出線，C朗嘅心理非常強大，呢啲場面(絕殺)佢足球生涯經常出現。」