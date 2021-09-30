中甲　勞烈斯領梅州「香港打吡」雙殺江西

中甲第3階段尾二一輪賽事，兩名香港球員正面交鋒。勞烈斯效力的榜首之師梅州客家，繼首循環大炒有羅素在陣的江西北大門4比0後，今輪再以4比1大勝對手。梅州續以61分處於積分榜首位。

周三（29日）梅州客家迎戰江西北大門，賽前榜首的梅州正力爭聯賽9連勝，卻以半副選陣出擊，收起射手梁學銘，勞烈斯則重返正選名單；3戰不敗的江西北大門，繼續以羅素領銜防線。

初段羅素在一次爭頂角球期間侵犯梅州門將侯宇，勞烈斯為「同鄉」和隊友調停，未引起進一步衝突。及後梅州一次突襲，陳國抗博到羅素禁區內「犯天條」，傑森射入12碼為梅州先開紀錄。3分鐘後，中堅劉盛門前「執雞」再下一城。氣勢凌厲的梅州半場前再憑郭毅和陳國抗建功，遙遙領先4球。換邊後江西雖然靠朱明鑫一度追近，但未能扭轉大敗的命運，以1比4不敵梅州。

同日浙江隊以3比0輕取蘇州東吳，梁諾恆是役正選披甲，現得55分的浙江仍與榜首的梅州有6分差距。

另外，中國足協盃已完成抽籤，李毅凱效力的南通支雲將在首圈對陣中超軍山東泰山；陳俊樂效力的廣州城硬撼現中甲前列球隊成都蓉城；浙江隊的對手則是長春亞泰，所有賽事預料於10月中舉行。