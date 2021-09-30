中國男羽蘇盃失兩分亮警號　上次已是18年前

爭取衞冕的中國隊在蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體賽，驚險地以3比2逆轉泰國，取得小組首名躋身8強，但男隊在單雙打連環失利，小組失兩分，球隊亮起警號，今屆的奪冠路並不樂觀。

擁有奧運女單冠軍陳雨菲及全運男單冠軍石宇奇領軍的中國隊，面對泰國竟然要到最後一場的混雙決勝負；其中石宇奇在男單生涯首次面對泰國的世青三冠王昆拉武特，即使開局則一度領先7比1，但最終被翻盤，連輸兩局。

連同打頭陣的男雙何濟霆／譚強面對名不經傳的泰國組合都失分，令中國隊曾兩次落後，翻查紀錄國羽上一次在蘇盃小組男隊輸兩分已經要追溯到2003年，時隔18年再陷困境。

在落後的壓力下，奧運女單金牌陳雨菲及陳清晨／賈一凡的女雙兩度追中國隊追成平手，最終憑奧運冠軍王懿律／黃東萍奠定勝局，率中國在小組以三連勝首名出線8強。

然而在這場比賽也出現小插曲，賽會竟然誤將中國混雙組合配成南韓，事原是賽前介紹運動員環節，王懿律／黃東萍的名字及相片出現在大屏幕，身後的中國五星旗亦相當明顯，但國家的英文名則出現「KOREA」(南韓)，相當烏龍。