熱刺振軍心要大開殺戒

周五(10月1日)凌晨輪到歐霸盃、歐協聯做主角，其中歐協聯G組次輪賽事，熱刺主場迎戰斯洛文尼亞球隊梅拿，兩隊實力有非常明顯差距，水深火熱嘅熱刺為重振軍心，今仗好大機會強陣出擊，務求贏出漂亮一仗，哈利卡尼等前鋒必火力全開，3.5球嘅入球大值博。（Now 643周五凌晨3時直播）

熱刺今屆降格踢歐協聯，首仗作客雷恩踢成2比2平手，哈利卡尼亦有正選上陣，今仗對梅拿本應係「回氣時間」，但熱刺英超3連敗後士氣低迷，領隊紐奴更面臨被炒魷壓力，今仗正正係重振雄風嘅大好時機，預料哈利卡尼、孫興民等主將都會披甲，爭取大開殺戒。

梅拿未夠班踢歐戰

名不經傳嘅梅拿喺本土聯賽只排中游位置，首輪主場對荷甲維迪斯都慘吞2蛋，顯示出佢哋同歐洲主流聯賽嘅水平相距甚遠，何況今場對手仲係英超豪門熱刺，今仗再開大盤機會極高。

直播表

周五00:45am 歐霸盃 歷基亞 Vs 李斯特城

Now 643

周五00:45am 歐霸盃 皇家蘇斯達 Vs 摩納哥

Now 644

周五00:45am 歐霸盃 里昂 Vs 邦比

Now 646

周五00:45am 歐霸盃 費倫巴治 Vs 奧林比亞高斯

Now 645

周五3:00am 歐霸盃 韋斯咸 Vs 維也納迅速

Now 644

周五3:00am 歐霸盃 些路迪 Vs 利華古遜

Now 645

周五3:00am 歐霸盃 馬賽 Vs 加拉塔沙雷

Now 646

周五3:00am 歐協聯 熱刺 Vs 梅拿

Now 643