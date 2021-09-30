【東體爭議】辛祖變水貨　連格更值得踢正選

曼聯喺歐聯以2比1絕殺維拉利爾，C朗固然居功厥偉，但助攻畀佢嘅連格亦功不可沒，呢位英格蘭國腳上輪歐聯對青年人，誤傳導致被對手射入絕殺，佢今場後備上陣，補時作出妙傳，成為贏波功臣，將功補過，夠晒戲劇性，具備球星特質，無論狀態及魅力都更勝新加盟嘅查頓辛祖，連格絕對值得擁有一席正選。

連格今季返回曼聯後，屢有神來之筆，包括英超對紐卡素一役入波，倒戈韋斯咸，更加射入致勝1球。雖然佢喺歐聯對青年人，成為輸波罪人，但並冇氣餒，佢今場歐聯89分鐘先至後備上陣，6分鐘後喺維拉利爾兩位球員夾擊之下，失去平衡前傳出靚波，畀C朗勁射入網，極有功架。

事實上，連格本身技術唔錯，傳射能力俱佳，而且走位靈活，可以勝任中前場多個位置，過去曾經有一段時期未能發揮出水準，只因心理問題，佢上季被外借去韋斯咸，獲得主帥莫耶斯重用，重拾自信，證明只要畀連格足夠機會，佢係可以為球隊作出重大貢獻。

不過，曼聯領隊蘇斯克查卻迷信名牌，今場仍然以缺態嘅查頓辛祖踢正選，實在不智，呢位翼鋒為曼聯上陣8次，冇入波又冇助攻，如果蘇B真係想一嘗為曼聯捧盃滋味，就必須用連格取代辛祖嘅正選位置。