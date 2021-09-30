劍神變潮人！張家朗任品牌大使帶出一個訊息

東京奧運金牌得主張家朗，一向是潮流達人，喜歡玩銀器、儲波鞋，今日（30日）更成為某時尚品牌大使，在Instagram曬出造型相，寫道：「I dare you to dream（你敢不敢做夢）.」

張家朗在東京奧運男子花劍個人賽摘金，是繼1996年「風之后」李麗珊後，第2個港產奧運冠軍。因身高關係，張家朗有著「193劍神」的稱號，有趣的是，他與Error成員「193」一樣，也是潮流達人，家中擁有逾百對波鞋，他在頒獎台穿上的Nike Dunk Low，更成為搶購目標。此外，他還是「銀器控」，被網民發現在比賽當日右手戴有兩條銀鏈，再掀模仿風潮。

張家朗表示：「要實現夢想必先敢於做夢。夢想就是對未來的願景，它能燃起你的熱誠和決心。」他又在Instagram曬出造型照，以一句「I dare you to dream」鼓勵大家追夢。

此外，康文署公開劍擊錦標賽將於本周六、日舉行，張家朗因膝傷避戰，但全運男花團體賽銅牌班底蔡俊彥、張小倫和楊子加均會參賽，女重個人賽季軍江旻憓亦在參賽名單上。