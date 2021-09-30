李斯特城跌Watt　「細」頂歷基亞

周五(10月1日)凌晨歐霸C組次輪賽事，李斯特城作客波蘭球隊歷基亞。雖然雙方實力有明顯距離，但「狐狸」於聯賽走勢下滑，未必有心兼顧呢項盃賽，歷基亞遇強惟有死守，寧捧2.5球嘅細盤。(Now 643周五凌晨零時45分直播)

麥迪臣未上力華迪踢到殘

李斯特城雖然近年於英超都位居前列，但除咗2017年嗰屆殺入歐聯8強外，之後出戰歐洲賽都表現一般，上屆進身歐霸32強淘汰賽即被淘汰。「狐狸」今季開局認真麻麻，頭6輪聯賽贏得2仗排下游，其中明顯未上力嘅中場占士麥迪臣，幾乎場場有份，老將占美華迪踢到殘都甚少輪換，新加盟嘅達卡、盧卡文又不太受器重，主帥羅渣士被批評用人唯親，而上輪歐霸領先兩粒下，竟被拿玻里逼和2比2，仲有尼迪迪被逐要坐波監，依家改善聯賽成績要緊，今仗或有所保留。

另一邊廂，歷基亞雖然喺聯賽於下游掙扎，但上輪歐霸以頑強防守頂住莫斯科斯巴達，更喺完場前憑後備落場嘅卡斯查迪絕殺，爆冷作客贏1比0，絕對唔失禮，今仗隨時照辦煮碗。翻查紀錄，連同上屆在內，李斯特城近5仗歐霸只得1勝2和2負，唔單止有3仗食白果，其中4仗開2球或以下，似乎唔多重視歐霸，遇上玩死守嘅歷基亞，細盤更抵玩。