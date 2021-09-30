菁英盃　晉峰港會旺角場大激鬥

「菁英盃」搶分大戰周五(1日)下午一觸即發，由晉峰於旺角大球場激鬥港會。晉峰上仗賽事反勝為敗，球員士氣及信心受到打擊；至於港會亦遭遇兩連敗，仍需時間適應超聯節奏，為求「開齋」，雙方今仗勢必傾力一戰，惡鬥難免！（周三下午3時30分開賽）

晉峰上仗僅負冠忠南區，左閘佐敦布朗更因「兩黃一紅」被逐，今仗需要停賽，連同後衞曾仲楠及艾拔簡勞，防線兵源捉襟見肘，令暫代領軍的總教練何信賢大感無奈。至於前線除了費利浦薩刑滿復出外，西班牙新援戴亞高亦完成隔離，惟今仗肯定無緣上陣。今日硬撼港會，「何Sir」直言「惡踢」，希望球員防守上能保持集中：「港會開始逐漸上力，佢哋嘅年輕球員質素都唔錯，加上身高、身位都比我哋優勝，如果畀港會先開紀錄，場波就會好難踢，所以第一球相當關鍵，我哋嘅目標照舊，希望有分落袋。」

至於上仗間接交出助攻的翼鋒紀思昊，則對上場落敗表示失望，認為個人表現並不合格，希望今仗可以與球隊做得更好：「我覺得自己可以喺迫搶方面再積極啲，同埋加強保護個波嘅能力，為球隊創造更多機會，今場對港會一定會捲土重來，盡量踢出好表現同球隊風格。」

港會重返港超後，雖然於「菁英盃」先後不敵冠忠南區和理文，但兩場比賽都成功取得入球，主教練東尼咸美頓認為，球員表現一場比一場進步，並相信港會在接下來幾場比賽，包括今場面對季前熱身賽曾經交手的晉鋒，將有機會搶分：「晉峰球員夾咗兩、三年，仲有好好嘅教練帶住，係訓練有素嘅球隊；踢完兩支強隊後，我哋希望嚟緊三場可以有分落袋。」球隊中場莊馬仕有傷在身，好消息是羅賓士高已坐完波監，隨時候命。

兒時曾效力港會青年軍的叢振洪，過去在冠忠南區和天水圍飛馬等球會闖蕩多年後，終於鳥倦知還重返母會，他直言對球隊並不陌生：「我細細嗰就喺港會學踢波，同唔少現時隊友一早認識，返到嚟感覺好好；我一直想留喺頂級聯賽踢波，因為覺得自己仲有進步空間，希望可以證明自己實力。」