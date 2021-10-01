哈利卡尼轟入3球　熱刺大炒梅拿

周五(1日)凌晨歐協聯G組，熱刺主場以5比1大勝斯洛文尼亞球隊梅拿，前鋒哈利卡尼後備上陣，仍然可以上演「帽子戲法」獨取3球。熱刺打開分組賽勝利之門，亦係球隊近6場比賽首次喺法定時間贏波，備受下台壓力嘅領隊紐奴暫時可以鬆一口氣。

熱刺上場英超不敵阿仙奴之後，盛傳主帥紐奴面臨被炒，佢今場不敢怠慢，採取強攻戰術，開波4分鐘熱刺就博到12碼，由迪利阿里射入打開紀錄，僅過4分鐘，迅速由盧斯素射成2比0。

換邊後初段，梅拿追至1比2，令到紐奴大為緊張，隨即換入射手哈利卡尼、孫興民、盧卡斯莫拉加強攻力，3人不負所托，哈利卡尼射入3球，孫興民、盧卡斯莫拉各有1次助攻，協助熱刺大勝5比1，分組賽2戰取得1勝1和排榜首。值得一提，哈利卡尼今季英超仲未開齋，但喺歐協聯已有5球進帳。

熱刺將於周日(3日)晚英超主場對阿士東維拉，呢場波嘅勝負先至係決定紐奴能否保住帥位嘅關鍵，佢惟有寄望哈利卡尼到時可以再次發威入波。