歐霸爆大冷！李斯特城不敵歷基亞

周五(1日)凌晨歐霸盃C組爆大冷，英超勁旅李斯特城作客0比1不敵波蘭球隊歷基亞，踢咗2場分組賽仍然未贏過，包括本土賽事在內，李斯特城近6場比賽僅1勝，狀態非常低迷。

李斯特城今場佔有較多攻勢，全場有18次射門，比對手多近1倍，但只有3次命中目標。至於歷基亞同樣有3次射中目標，包括上半場31分鐘，由伊美利射入全場唯一入球。

李斯特城失波後，有唔少扳平機會，包括艾約斯佩雷斯近門起腳斜出，達卡倒掛金勾射門亦高出。踢到82分鐘，領隊羅渣士換入射手占美華迪搏殺，一樣無補於事，輸0比1收場，歷基亞爆出5.25倍主W，分組賽2戰2勝排榜首，表現令人驚喜。

同組另一支名牌球隊拿玻里亦輸波，主場2比3不敵莫斯科斯巴達，意甲榜首勁旅拿玻里開波1分鐘已由艾利夫艾馬斯射入打開紀錄，但左閘馬里奧雷爾上半場30分鐘被逐，令拿玻里形勢急轉直下，下半場連失3球，即使補時由域陀奧森漢射入追至2比3，但為時已晚。