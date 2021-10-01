今晚好波連場　日職先睹為快

星期五(1日)晚好波連場，包括日職獨腳戲，湘南比馬主場出擊迎戰橫濱水手，兩隊波近期都接連失分，已捲入降班漩渦嘅湘南比馬為護級，需喺主場搶分，而橫濱水手要保住一線爭標希望，亦急需全取3分，兩隊都有足夠爭勝決心，預計會踢得較為進取，開中位數2.5球嘅入球大機會高。(有線661、601周五晚6時直播)

橫濱水手近2場聯賽1和1負，近4仗只贏1場，追趕榜首川崎前鋒嘅希望漸趨渺茫，為保爭霸機會必定要盡快重上勝軌。事實上，橫濱水手嘅火力仍然強大，近3場聯賽攻入6球，只可惜防線甩漏多，所以近7仗有6仗總入球開3球或以上。

湘南比馬換帥後表現稍有起色，同福岡黃蜂打和之後，上輪作客勁旅川崎前鋒都係僅輸1比2，不過防守始終係死穴，連盃賽對上2仗合共失咗6球，今場為搶分亦唔會坐以待斃，兩隊鬥攻自然旺「大」盤。

直播表

周五6:00pm 日職 湘南比馬 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周六2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 威尼斯

Now 638

周六2:45am 英冠 史篤城 Vs 西布朗

香港開電視77台、有線661、601台

周六3:00am 西甲 畢爾包 Vs 艾拉維斯

Now 632

周六3:00am 法甲 朗斯 Vs 蘭斯

Now 639、 714