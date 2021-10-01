雲迪碧克鐵定冬季離隊　意德球會已報價

曼聯中場雲迪碧克不滿上場歐聯又冇得上陣，喺後備席大發脾氣，怒睥領隊蘇斯克查，兼疑似向對方掟香口膠。英國傳媒指，呢位24歲荷蘭國腳已經下定決心，等明年1月轉會市場重開後離隊，佢嘅經理人更加自爆，已經有意甲及德甲球會作出報價。

雲迪碧克上年夏天由阿積士轉投曼聯後，一直被領隊蘇斯克查投閒置散，今季僅於英超上陣5分鐘，而喺歐聯及英聯盃各上陣1次，但上場歐聯對維拉利爾，佢全場坐冷板，難怪心情愈來愈躁，掟香口膠一事，更加顯示雲迪碧克已經同蘇斯克查決裂。

事實上，蘇斯克查早前直言雲迪碧克即使好努力操練，但實力仍然不足，擺明唔會重用佢。雲迪碧克嘅經理人透露，已經收到意甲及德甲球會報價，而且價錢唔錯，但仍然要曼聯放人，先至可以成事。

雲迪碧克今夏幾乎轉投愛華頓，但曼聯唔想佢轉投其他英超對手，有傳羅馬教練摩連奴非常欣賞雲迪碧克，加上近年唔少由曼聯轉投意甲球會嘅球員，都有出色表現，羅馬都係雲迪碧克一個好去處。